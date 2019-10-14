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  3. Bakan Gül: Türkiye operasyonu, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir

Bakan Gül: Türkiye operasyonu, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir

Bakan Gül: Türkiye operasyonu, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır." ifadelerini kullandı.

Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye bu operasyonu uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak, uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmektedir."

"BU MÜCADELE BİR MEŞRU MÜDAFAADIR VE DOĞAL BİR HAKTIR"

Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadele edebilecek güçte olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Türkiye her zaman her adımını hukuk çizgisi içerisinde sürdürmüştür ve bundan sonra da sivillere asla zarar vermeyecek şekilde sürdürecektir. Bu mücadele bir meşru müdafaadır ve doğal bir haktır." diye konuştu.

AA

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