ABD'den Kandil'e 'psikolojik' akıl

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi Programı’na katıldı. Bazı devletlerin istihbarat servisleriyle açık açık terör örgütlerini beslediğini, silah ve para gönderdiğine dikkat çeken Soylu, “Hatta eğitmenler gönderiyor. Zannetmeyin ki sadece yeni teknolojik silahları kullanmak için eğitmenler gönderiyor.

Amaçları kurumsallaşmak

Hayır. Stratejik ortağımız ABD’nin vatandaşları Kandil’e geliyor, orada sadece yeni silahları tanıtmıyorlar, nasıl psikolojik harp yapılması gerektiğini teker teker anlatıyor. Terör örgütleri bu sayede kapasitelerini geliştiriyor. Kurumsallaşmaya çalışıyorlar. Biz PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C ile mücadele ediyoruz” dedi.

Teröre bayraklı lanet!

Silopi’de güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa, PKK’lı teröristlerin geçen hafta yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düştü. Şehit korucu Süleyman Tosun’un Fatih Mahallesi’ndeki evinin önünde toplanan 7’den 70’e her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile “kahrolsun PKK” sloganları attı. Burada vatandaşlar adına açıklama yapan şehit Tosun’un kardeşi Mehmet Emin Tosun, terörle mücadelenin bugün gerçekleşmediğini, yıllardır bu topraklarda teröre karşı mücadele yürütüldüğünü söyledi. Şehit Tosun’un ağabeyi Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, terör örgütü PKK’nın iki amacının olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin “din düşmanlığı”, ikincisinin ise “Kürt düşmanlığı” olduğunu aktardı.