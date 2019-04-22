ABD'de bir tankın patlaması sonucu 56 km hızla sokaklara yayılan 21 kişiyi öldüren neden hangisi?22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ABD'de bir tankın patlaması sonucu 56 km hızla sokaklara ayrılan 21 kişiyi öldüren neden hangisi? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

A: Pekmez

B: Bal

C: Kola

D: Süt

Doğru cevap: Pekmez