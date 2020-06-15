Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8397
  • 7,6998
  • 376.867
  • 109743
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. ABD ile Rusya arasında kriz yaratan casusluk davasında yeni gelişme
15 Haziran 2020 Pazartesi 12:23 | Son Güncelleme:

ABD ile Rusya arasında kriz yaratan casusluk davasında yeni gelişme

ABD ile Rusya arasında kriz yaratan casusluk davasında yeni gelişme

ABD ile Rusya arasında casusluk krizinde yeni gelişme yaşandı. Rus mahkemesi, eski ABD deniz subayı olan ve 2018 yılında Rusya'da üstünde gizli belge içeren USB ile gözaltına alınan Paul Whelan'a 16 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı.

ABD ile Rusya arasında casusluk krizine neden olan eski ABD deniz subayı ve 2018 yılında Rusya’da üstünde gizli belge içeren USB ile gözaltına alınan Paul Whelan'a ilişkin yeni gelişme yaşandı. Bu sabah Moskova'da görülen davada, Rus mahkemesi, Whelan'a ilişkin 16 yıl hapis cezası kararına hükmetti. Eski ABD Deniz Subayı Paul Whelan, 2018 yılında Rusya’da casusluk suçuyla Moskova'da gözaltına alınmıştı. Whelan’ın ‘gizli belgelerin bulunduğu’ belirtilen bir USB bellek taşıdığı ve Rusya'dan ABD'ye casusluk faaliyeti yürüttüğü ileri sürülmüştü. Whelan, söz konusu suçlamaları reddetmişti.

WHELAN'DAN ÜÇ ÜLKEYE ÇAĞRI: BU SAÇMALIKLARA SON VERİN

Rus mahkemesinin 16 yıl hapis cezası kararının ardından Paul Whelan’ın, bu kararı, “Sahtekarlık” diyerek değerlendirdiği ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, İngiltere, Kanada ve İrlanda liderlerine seslenerek, “Buna bir son verin” dediği belirtildi.

Bakanlık paylaştı... Tüketiciler dikkat! 43,6 milyon lira ceza uygulandı
Gözler Çin'e çevrilmişti... Yeni görüntüler servis edildi
Bakan Selçuk rakam verdi! O ilaçlar geri ödeme listesinde
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Bir annenin en acı anı: Bu eve nasıl gireyim?
Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü

Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumların&#x

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumlarını neler bekliyor?

Arıcıların flora zengini Munzur Dağları'ndaki zorlu 'bal' mesai

Arıcıların flora zengini Munzur Dağları'ndaki zorlu ''bal'' mesaisi