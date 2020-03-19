Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5252
  • 7,0532
  • 311.744
  • 85153.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. AB Liderler Zirvesine korona engeli!

AB Liderler Zirvesine korona engeli!

AB Liderler Zirvesine korona engeli!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini gelecek hafta Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, 26-27 Mart'ta 27 ülkenin liderini bir araya getirecek olağan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiği duyuruldu.

Liderlerin gelecek hafta Kovid-19'la mücadeleyi görüşmek için bir video konferans düzenleyeceği aktarıldı.

AB liderleri, yılda 3 kez olağan zirvelerde bir araya gelerek, birliğe ilişkin konularda önemli kararlar alıyor.


İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat

İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sadece Rusya'da göreceğiniz ilginç anlar...

Koronavirüsten öncesi ve sonrası: Dünyadan çarpıcı kareler