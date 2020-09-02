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  3. 80 yaşındaki iyileşirken 34 yaşındaki ölebiliyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 01:57 | Son Güncelleme:

80 yaşındaki iyileşirken 34 yaşındaki ölebiliyor

80 yaşındaki iyileşirken 34 yaşındaki ölebiliyor

Van'da gece gündüz çalışan sağlıkçılar vatandaşları tedbirler konusunda uyardı: “Kimse, ‘Ben gencim bana bir şey olmaz' demesin. 80 yaşında bir hasta yoğun bakımdan çıkabiliyor ama 34 yaşındakini kaydedebiliyoruz.”

Kovid-19 ile mücadelede aileleri ve sevdikleriyle günlerce görüşemeden hastaların iyileşmesi için çaba gösteren sağlık çalışanları, son günlerde artan vaka artışlarına dikkati çekerek, “virüs genç yaşlı dinlemiyor, dikkatli olalım” uyarısında bulundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde görevli sağlık çalışanları, kentte ilk vakanın görüldüğü günden bu yana virüsle mücadele ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

BU VİRÜSÜ YENEBİLİRİZ

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli: “Vatandaşların da buna sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uymasını istiyoruz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Tedbirlere uyarak Kovid-19’u yeneceğiz.”

Doç. Dr. Selvi Aşker: “Kovid-19’a yakalanan hastaların yaşadığı sıkıntıyı yakından görüyoruz. Vatandaşlarımızdan, aynı sıkıntıları yaşamamaları için sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uymalarını istiyoruz.”

Dr. Hüseyin Arıkan: “Durumu ağır olan hastalarımız var. Bu hastaların bir kısmı solunum cihazına bağlı. Kovid-19 salgınını basite almamaları konusunda vatandaşları uyarmak istiyorum. Kimse, ‘Ben gencim ya da kronik hastalığım yok bana bir şey olmaz’ demesin. Kovid-19 tanılı 80 yaşında bir hasta yoğun bakımdan çıkabiliyor ama 34 yaşındaki bir hastayı kaydedebiliyoruz. Bu virüs genç, yaşlı fark etmeden herkeste farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor.” 

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