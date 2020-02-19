8 bin kripto muvazzaf ayıklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında kontörlü aramalardan tespit edilen astsubay rütbesinde 101’i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. İzmir merkezli 43 ilde operasyon yapıldı. Şüphelilerin 31’inin Deniz, 126’sının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ve 101’inin aktif çalıştığı öğrenildi. 108 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden deniz astsubay İ.E.’nin, Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun, muvazzaf hava astsubay C.Ç.’nin Korgeneral Yılmaz Özkaya’nın, hava astsubay E.M.’nin 2014- 2016 yılları arasında ihraç durumdaki Hava Tümgeneral Ahmet Cural’ın, hava astsubay G.İ.’nin, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ile Hava Tuğgeneral Fikret Erbilgin’in emir astsubaylıklarını yaptıkları belirtildi. Bir başka şüpheli S.B.’nin ise, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ve emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret’in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi.

SAYI 8 BİN 74’E ULAŞTI

FETÖ’nün en kritik yapılanma adresi olan TSK’da büyük temizlik yapıldı. Titiz çalışma sonucunda 2019 yılından bugüne 8 bin 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilip işlem yapıldı. Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda TSK’daki kripto FETÖ’cülerin deşifre edilmesinde ankesör soruşturması ve mahrem imamların etkin pişmanlıktan yararlanıp verdiği ifadeler etkili oldu. 2019 yılında 4 bin 512 astsubay, bin 892 subay, 435 uzman çavuş, 696 askeri öğrenci olmak üzere toplam 7 bin 535 muvazzaf asker hakkında FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltı kara alındı. 2020 yılının başından bu yana ise 539 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

SLAYTLA SORULARI ANLATTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ’ye yönelik en kapsamlı operasyonu gerçekleştirdi. 2009 yılı komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 54 ilde 440 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 GÜNLÜK KAMP

ByLock içeriklerinden ulaşılan itirafçı sanıklar, 440 şüphelinin isimlerini tek tek açıkladı. İfadelerde, 15-20 kişilik gruplar halinde örgüt evlerinde toplanıldığını, 5 günlük ev kampları için sınava girecek polis memurlarının rapor ve izin alarak geldiği anlatıldı. İtirafçı sanıklar soruların ezberlettirilmesi için bazı evlerde slayt gösterisi bile yapıldığını söyledi.

6 KRİTER KONDU

FETÖ’nün çaldığı sorularla sınavı kazanan şüphelileri şu 6 kriterle belirledi: “2007 komiser yardımcılığı sınavı puan farkı, 2008 iptal edilen sorulara doğru cevap verme oranı, yanlış sorulara doğru cevap verme oranı, cevap benzerlikleri Bu kapsamda 1088 kişi şüpheli oldu.