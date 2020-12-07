700 yıllık şapele lastik istifi

Tarihi yarımada içerisinde yer alan Fatih’in Draman semtinde 1300’lü yıllarda Bizans döneminde yapıldığı değerlendirilen, küçük kilise olarak tabir edilen bir şapel yer alıyor. Ancak tarihi yapının hali içler acısı. Oto lastikçiye ait dükkanın bahçesinde yer alan bu tarihi yapının, lastikleri ve fazla eşyaları depolama amacıyla kullanılıyor.

‘AYNI BİZİM MESCİT GİBİ’



Kameraları görünce şapel içerisinde yer alan lastikleri boşaltan esnaf, “Biz buraya geldikten sonra buraya sahip çıktık” dedi. Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Şapel dediğimiz yapı, küçük kilisedir. Yani bizdeki mescit gibidir” dedi.