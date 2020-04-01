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  3. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini duyurdu.

Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." dedi.


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