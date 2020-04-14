60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı yaş sınırı nedir? İşte son dakika gelişmeleri

60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldi mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Dün Başkan Erdoğan aynı uygulamanın bu hafta sonu da olacağını açıkladı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı devam eden yaş aralıkları merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞ SINIRI NEDİR?

Koronavirüs salgını nedeni ile risk grubunda yer alan yaşlıların, kronik hastaların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasını engellemek için yayınlanan bir genelge ile yasak gelmişti. Yaşlı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının yaş sınırının ne olduğu, 60 yaşa düşürülüp düşürülmediği merak ediliyor.

Mevcut durumda sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaş sınırlaması olmaksızın kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaktı. Yeni uygulama ile 20 yaş altındaki gençlere de yasak getirildi. Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa düşürülmedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI

21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı.

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN ARAÇ MUAYENELERİ ERTELENDİ

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenesi fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları, araç muayenesini yaptırmadıkları takdirde karşılaşacakları yaptırımlar, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi.

Genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşların evlerinde kalmaları salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğu dikkat çekilerek bu nedenlerle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayeneleri ertelendiği belirtildi.