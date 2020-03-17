5 ilde eş zamanlı operasyon! 12 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 28'i yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 26 zanlı Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 26 kişiden biri serbest bırakıldı, 12'si tutuklanma, 13'ü de adli kontrol talebiyle Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Zanlılardan 12'si tutuklandı, 13 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA