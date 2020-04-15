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  3. 4 koronavirüs hastası otobüste yakalanmıştı... Yeni gelişme!

4 koronavirüs hastası otobüste yakalanmıştı... Yeni gelişme!

4 koronavirüs hastası otobüste yakalanmıştı... Yeni gelişme!

İstanbul'dan Van'a giderken Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan'da durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 4 Corona Virüs hastası hakkında, toplum sağlığını tehlikeye attıkları için suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık ceza da uygulandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsündeki 4 yolcunun Corona Virüs hastası olduğunu ihbar etmesi üzerine otobüs, dün Erzincan kent girişinde durduruldu.

Güvenlik önlemleri alınarak, şoförler ve muavin dahil toplam 21 kişi içindeki Corona Virüs hastası 4 yolcu, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Tedavisi devam eden 4 kişi hakkında toplum sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık idari para cezası da uygulandığı öğrenildi. Otobüs içindeki diğer kişiler ise Van'da 14 gün karantinaya alındı.

(DHA)


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