12 Aralık 2020 Cumartesi 22:30 | Son Güncelleme:
4-5 yaşlarında "Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği programda çıkan bu soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler ise Google da araştırmalar yapmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi...
Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
4-5 yaşlarında, babası tarafından bir notla karakola gönderilen ve notu okuyan polis şefi tarafından "yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir?
A: Alfred Hitchcock
B: Anthony Burgess
C: Quentin Tarantino
D: Martin Scorsese
Doğru cevap: A Alfred Hitchcock