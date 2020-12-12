4-5 yaşlarında "Yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir?

Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4-5 yaşlarında, babası tarafından bir notla karakola gönderilen ve notu okuyan polis şefi tarafından "yaramaz çocuklara bunu yapıyoruz" denilerek birkaç dakika hücrede tutulan kimdir?



A: Alfred Hitchcock

B: Anthony Burgess

C: Quentin Tarantino

D: Martin Scorsese

Doğru cevap: A Alfred Hitchcock