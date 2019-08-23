3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.