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  3. 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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