3 megakentte maskesiz sokağa çıkmak yasak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

VAKA SAYISINDAKİ DALGALANMA: Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde, , zorunlu olmadıkça kalabalığa karışmayan büyüklerimizin elinde. Sahilde el ele tutuşmayan gençlerimizin elinde, maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteren beyefendinin, hanımefendinin elinde.

DOĞU’DA DAHA FAZLA: Bu dalgalanma normal bir dalgalanma mı? Beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun bütün Türkiye’de aynı oranda olmadığını, bazı bölgelerde özellikle Orta Anadolu Doğu ve Güneydoğu’da daha fazla olduğunu görüyoruz. İzmir gibi, İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu görüyoruz. O nedenle bu anlamda genel bir durumdan öte bölgesel olduğunu biliyoruz.

TÜRKİYE 51. SIRADA: ABD her 1 milyon kişi başına 6 bin 673 vaka ile listenin başlarında yer alıyor. İspanya 1 milyon kişi başına 6 bin 233, İngiltere 4 bin 393, İtalya 3 bin 928, Rusya 3 bin 738, Hollanda 2 bin 865, Fransa 2 bin 416, Almanya 2 bin 249, İran 2 bin 292 vaka bildirmiştir. Türkiye, dünlada 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81’inci sırada yer almaktadır.

SINAVLARDA SOKAK YASAĞI

HENÜZ İLAÇ VE AŞI YOK: Dünyanın herhangi bir yerinde Kovid-19’a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.

MASKE ZORUNLULUĞU: 45 ilimizde maske kullanmak zorunlu. Bilim kurulumuz İstanbul, Ankara, Bursa için de öneride bulundu. İstanbul’da artış çok ciddi olmamaklabirlikte tedbir amaçlı İstanbul’da da alınmasını bilim kurulu önermiş oldu. (Önerinin ardından üç ilin valiliği gece yarısı açıklama yaparak açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.)

VEFAT ORANI EN YÜKSEK İL: Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane’dir. En düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis’tir. Burada dikkatinizi bazı illerimize çekmek isterim. Son bir ayda Ankara’da, günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde ortalama vaka sayısı 177. Son bir ayda İstanbul’da, günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 620, son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Son güne baktığımızda bu sayı 700’leri geçmekte.

LGS VE YKS İÇİN EK TEDBİR: Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu.

TEZER: ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: “900’lü rakamlardayken 1500’e çıktık. Vaka sayılarınızda 5 gün üst üste artış görürseniz bu, işlerin ters gittiği anlamına gelir. Bu, ‘alarm, zil çalıyor, dikkat edin, bakın daha fazla kurallara uymazsanız rakamlar artabilir’ demek.”

KISITLAMALAR GERİ GELEBİLİR



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: “Şu an ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi. Kurallara uymazsak vakalar artacak. Daha ilerleyen bulaşlar ortaya çıkarsa, vaka sayısı çok daha artmaya başlarsa kısıtlamaların ele alınması kaçınılmazdır. Yeni normale göre hareket etmemiz lazım.”