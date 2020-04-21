23 Nisan akşamı balkonda buluşuyoruz! 100. yıla özel Türkiye korosu

OSMAN NURİ CERİT



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri için yaklaşık 1 yıldır hazırlık yapılıyordu ancak koronavirüs salgaını nedeniyle kutlama programları iptal oldu. Bu kapsamda 23 Nisan kutlamaları evlerden yapılacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı ve Başkan Erdoğan’ın öncülüğünde meclisin 100’üncü yaşı, 23 Nisan günü saat 21.00’da tüm balkonlardan okunacak İstiklal Marşı ile kutlanacak. Başkan Erdoğan’ın da yapılacak etkinliğe, konutundan katılması planlanıyor. Ayrıca o gün televizyon kanalları da aynı saate yayınlarına ara vererek İstiklal Marşı’nı yayınlayacak.

GENEL KURUL TOPLANACAK



23 Nisan kutlamaları, TBMM’de Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret edecek. Daha sonra Birinci Meclis’te de anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. CHP, MHP ve HDP liderlerinin de katılacağı özel oturumda, esnek katılım gerçekleşecek. Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri 10’ar dakika, temsil edilen partilerin temsilcileri ise 3’er dakika konuşma yapacak. Akşam, TBMM Başkanının ev sahipliğinde yapılması planlanan resepsiyon ise yapılmayacak.

ÖNCE ANITKABİR’E SONRA YAYINA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda olacak. Sonrasında ise Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis’ten çocuklara seslenecek. Bakan Selçuk, 23 Nisan sabahı tüm çocukları, saat 09.30’da TRT EBA TV ekranlarına davet etti. Bakan Selçuk, “Bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengârenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL MARŞ



Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Marşı’nı paylaştı. Bakanlığın paylaşımında, “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Marşı’mızı hep birlikte söylemeye hazır mıyız #yüzyıllaryaşa23nisan “ ifadeleri yer aldı.

İŞTE 100. YIL BESTESİ



Gözlerimde ışık gibi / Bağımsızlık hediyesi / Uyandırır bir bayrama / Dünyada bir tek bizi / Gurur bizim / İnanç bizim / Yarınlar bizim / Sen buna inan / Atamızdan armağan / 100 yıllar yaşa 23 Nisan.

SELÇUK’A YÖRESEL ŞİVEYLE BAYRAM DAVETİ



Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde canlı kutlamaya hazırlanan çocuklar, etkinliklerine, memleketlerinin şivesiyle seslendirdikleri videolarla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u davet etti. Çocukların şimdi tek hayali, 23 Nisan’da canlı yayında kutlayacakları etkinliklerde Bakan Selçuk’u aralarında görmek. Keyifli Okul Atölyem YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanacak programda ney ve şiir dinletisi sunulacak, yarışmalar yapılacak, otizmli çocuklar ve dedeler şiirler okuyacak.

ÖĞRETMENLERDEN RAP ŞARKI: AS BAYRAĞINI CAMA



Antalya’daki Kepez Ernur Faik Koparan Ortaokulu’nda görevli öğretmenler, ‘As bayrağını cama’ isimli rap şarkı hazırladı. Söz ve müziği öğretmenlere ait olan şarkının klibinde hem öğretmenler, hem de öğrenciler rol aldı. Sosyal medyada paylaşılan şarkı, yoğun ilgi gördü. Öğretmenlerin müziği de kendilerine ait olan rap şarkısının sözleri ise şöyle: “1920’de açıldı TBMM. O gün emanet etti Atam bayrağı bize. Küçük hanımlar, beyler armağanım bu size. Memleketin ışığı sizsiniz dedi bize. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek birlikte, 100’üncü yılda sevinçle, as bayrağını cama. Bütün evler süslensin, şarkılarla şenlensin. Bugün bana Atamdan en büyük bir armağan. Biz çocuklar şanslıyız, bu bizim bayramımız, birlikte kutlayalım neşeyle oynayalım.”

BİLİM ADAMLARINDAN CANLI YAYIN SÜRPRİZİ



Koronavirüs tehlikesi nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan yapılması bu sene gerçekleştirilecek 23 Nisan etkinliklerini evlere taşıdı. Aralarında Prof. Dr. Melih Bulut, Prof. Dr. Nesrin Özören, Prof. Dr. Damla Arısan, Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, Dr. Sevgi Salman Ünver ve Dr. Nevit Dilmen gibi isimlerin bulunduğu bilim adamları çocuklar için 23 Nisan’da 14.00-16.00 arasında sosyal medya üzerinden yayın gerçekleştirecek.

İZMİRLİ MİNİKLERİN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR



İzmir’de bayrak yapma, süsleme, masal, tiyatro, beceri etkinlikleri gibi alanlarda içerikler hazırlamayı öğrenen minikler, 23 Nisan’da evlerinin pencere ve balkonlarını bayrama uygun tasarlayacak. Öğrencilerin bu çalışmaları, 23 Nisan’da #Kalbimdeveevimdebayramvar etiketiyle sosyal medyada paylaşılacak.

BALÇOVA’DA COŞKU BAŞLADI



Balçova Belediyesi tarafından internet üzerinden çocukların Atatürk ile fotoğrafları istendi. Gelen fotoğrafların ilk bölümü Balçova’da bulunan reklam panolarına asıldı.