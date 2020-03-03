Ramazan ayı ne zaman? 2020 Ramazan başlangıcı hangi gün?

Ramazan ayının başlayacağı tarih üç aylara girmemizle beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Kuranı Kerim’in indiği Kadir Gecesi’de bu ayda bulunuyor. İslam alemi için Ramazan ayının ne zaman gerçekleşeceği ilgiyle takip ediliyor. Bu ayı iyilik ve ibadetle geçirmek isteyen vatandalar Ramazan ayı ne zaman? Sorusunu soruyor. Müminler için rahmet ve bereket olarak kabul edilen bu ay hakkında detaylar haberde.

2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı , Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 24 Nisan Cuma başlayacak. İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 19 Mayıs'ta ihya edilecek. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 23 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de gerçekleşecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.