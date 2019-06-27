2019 Temmuz kira artışı ne zaman açıklanacak? 2019 Temmuz kira zammı tarihi

2019 Temmuz kira artış ne zaman açıklanacak? 2019 Temmuz kira zammı tarihi belli mi? soruları internette yoğun olarak aranıyor. Kira sözleşmesi yıllık yapılıyor ve yenilenen kira sözleşmesinde kira artışı uygulanıyor. 2019 Temmuz kira artışı her zamanki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamları ile öğrenilecek. Yeni Ekonomi Paketine (YEP) göre kira zammı artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanıyor. Kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek olan kiracılar "2019 Temmuz kira artışı ne zaman açıklanacak? 2019 Temmuz'da kiralar ne kadar artacak?" diye merak etmeye başladı. İşte yanıtları..

2019 TEMMUZ KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre yapıyor. TÜİK enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Kiracılara Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü belli olacak.

2019 HAZİRAN AYINDA KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,85 artış gösterdi.

Verilere göre Haziran ayında kiracılara yüzde 19.91 oranında artış yapıldı.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19.91

Zam bedeli: 199 lira

Zamlı kira bedeli: 1.199 lira

KİRA ARTIŞI 2019 NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

12 AYLIK TÜFE RAKAMINI AŞMADAN ZAM YAPILABİLİYOR

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

KİRA ARTIŞINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Kiraya fazla zam yapılması halinde kiracılar kira bedelinin tespiti için dava açarak bu zamma itiraz edebiliyor.Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Bu dava taşınmazın bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor.

Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.