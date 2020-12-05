2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, 1,5 metre boyunda ve 1,1 metre çapında olan bir kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular internet üzerinden araştırılır oldu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, 1,5 metre boyunda ve 1,1 metre çapında olan bir kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına Pelin Pekgöz Say adlı yarışmacı 15 bin lira değerindeki 9. soruya kadar geldi

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, 1,5 metre boyunda ve 1,1 metre çapında olan bir kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A: Bal

B: Domates Salçası

C: Turşu

D: Üzüm pekmezi

Doğru cevap: C: Turşu