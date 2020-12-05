05 Aralık 2020 Cumartesi 22:44 | Son Güncelleme:
2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir?
2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular internet üzerinden araştırılır oldu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..
Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına Pelin Pekgöz Say adlı yarışmacı yöneltilen soru merak konusu oldu.
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: 2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir?
A: Güney Sudan
B: Ekvator Ginesi
C: Honduras
D: Bruney
Doğru cevap: A: Güney Sudan