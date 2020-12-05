2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına Pelin Pekgöz Say adlı yarışmacı yöneltilen soru merak konusu oldu.



MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir?

A: Güney Sudan

B: Ekvator Ginesi

C: Honduras

D: Bruney

Doğru cevap: A: Güney Sudan