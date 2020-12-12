12 Aralık 2020 Cumartesi 23:37 | Son Güncelleme:
2006'da yayınlanan akademik bir rapora göre hangisi ABD'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır?
2006'da yayınlanan akademik bir rapora göre hangisi ABD'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
2006'da yayınlanan akademik bir rapora göre hangisi ABD'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği programda çıkan bu soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler ise Google da araştırmalar yapmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi...
2006'DA YAYINLANAN AKADEMİK BİR RAPORA GÖRE HANGİSİ ABD'DE YILDA 7000'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇMAKTADIR?
A: Köpek balığı saldırısı
B: Selfie çekmek
C: Doktorların kötü el yazısı
D: Fıstık alerjisi
Doğru cevap: C Doktorların kötü el yazısı
Tıp Enstitüsü’nün (IOM) (2006) raporuna göre, doktorların kötü el yazıları Amerika’da yılda 7.000’den fazla insanı öldürüyor.