2006'da yayınlanan akademik bir rapora göre hangisi ABD'de yılda 7000'den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği programda çıkan bu soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler ise Google da araştırmalar yapmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi...

2006'DA YAYINLANAN AKADEMİK BİR RAPORA GÖRE HANGİSİ ABD'DE YILDA 7000'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇMAKTADIR?

A: Köpek balığı saldırısı



B: Selfie çekmek

C: Doktorların kötü el yazısı

D: Fıstık alerjisi

Doğru cevap: C Doktorların kötü el yazısı

Tıp Enstitüsü’nün (IOM) (2006) raporuna göre, doktorların kötü el yazıları Amerika’da yılda 7.000’den fazla insanı öldürüyor.