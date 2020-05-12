20 yaş altı sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi nereden alınır?

Çalışma izin belgesi almak isteyen "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nasıl alınır?" sorusunu yanıtını merak ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 18- 20 yaş arasındaki kişiler İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede bulunan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuştu. Peki, Çalışma izin belgesi nereden alınır? Bazı şartları bulunan çalışma izin belgesi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 YAŞ ALTI ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?

4857 sayılı iş kanununun 28. maddesine göre;

”İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, çalışma belgesi işveren tarafından verilmektedir. Buna göre, iş yerinde çalıştığınıza dair çalışma belgesini işten ayrıldığınız işvereninizden talep etmelisiniz veya e-devlet sistemi üzerinden ‘Sosyal Güvenlik Çalışma İzin Belgesi’ talebi oluşturabilirsiniz.

20 YAŞ ALTI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER?

Çalışma izin belgesi şartları ve 18- 20 yaş arasındaki kişiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 il valiliğine gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesinde şu şekilde bildirildi;

-Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

-Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

-Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

-Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.