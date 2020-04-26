20 yaş altı sokağa çıkma izni (çalışma izin belgesi) nasıl alınır? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma izni (çalışma izin belgesi) nasıl alınır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından gündemde sıklıkla araştırılıyor. Corona virüs pandemisi nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 65 yaş üstü bireylerin ise hafta sonu sokağa çıkma iznine tabi tutulması kararlaştırıldı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı ve çalışma izin belgesi detayları haberimizde…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Son alınan karara göre 65 yaş üstü vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı kişiler için ise henüz bir değişiklik söz konusu değil. Mevcut durumda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak bu kapsamda olup da sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak vatandaşlar ile ilgili ek bir genelge de yayınlandı;

"Buna göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

Bu istisnalar, 1 Ocak 2002'den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak."

E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma belgesi, 4857 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 28. maddesinde çalışma belgesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

4857 sayılı iş kanununun 28. maddesine göre;

”İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veya işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.”

şeklinde hüküm yer almaktadır.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ E-DEVLET'TEN ÇIKARTILIR MI?

18-20 yaş arasında olup, düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan 18-20 yaş arası gençler ve mevsimlik işçiler istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak olan çalışma izin belgesini yanlarında bulundurmak ve e-devletten aldıkları Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi'ni denetimler sırasında göstermek zorunda olacak.