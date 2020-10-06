6-8 Ekim olaylarında 6 yıl geride kaldı

6 Ekim 2014'te, terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani olarak da bilinen Ayn el-Arab'a saldırdı. HDP'li yöneticiler, DEAŞ'ın bu saldırısını bahane ederek, terör yandaşlarına sokağa çıkma çağrısında bulundu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, bu çağrı üzerine Doğu ve Güneydoğuda sokaklar karıştı. HDP'nin çağrısına uyan terör yandaşları sahneye çıktı. Diyarbakır'da başlayan olaylar kısa sürede birçok il ve ilçeye sıçradı.

300 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ZARAR OLUŞTU



Büyük provokasyonla terör destekçileri sokakları savaş alanına çevirdi. Kamu binalarına saldıran teröristler, işyeri ve bankaları yağmaladı. Ateşe verilen birçok araç da kullanılamaz hale geldi.

Kobani soruşturmasında gözaltına alınan HDP'liler Ankara Adliyesine getirildi

Gözü dönen terör yandaşlarının yakıp yıktığı şehirlerde 300 milyon liranın üzerinde zarar oluştu. Yaklaşık bir hafta süren olaylar güvenlik güçlerince bastırıldı.

HDP'nin çağrısı ile fitili ateşlenen olaylarda terör yandaşları sivilleri de hedef aldı. Terör yandaşı olmayan 30'dan fazla sivil olaylarda hayatını kaybetti, 2 polis de şehit düştü.

BÖRÜ VE ARKADAŞLARI TERÖR YANDAŞLARI TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ



Hayatını kaybeden sivillerden bazıları hunharca katledildi. Onlardan biri de Yasin Börü'ydü. Kurban eti dağıtmak için sokakta olan Börü ve arkadaşları terör yandaşları tarafından vahşice öldürüldü.

Cansız bedeni sığındığı apartmanın üçüncü katından atılan 16 yaşındaki Yasin'in cesedi yakıldı, üzerinden araçla geçildi.

O davada yargılanan 16 sanık 5'er kez, 2 sanık birer kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı 18'den küçük olan 6 kişiye ise 110'ar yıl hapis cezası verildi.

82 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI



HDP'li 7 milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek

6-8 Ekim Olaylarının 6'ncı yıl dönümüne günler kala soruşturma derinleştirildi. Olaylarla ilgili çoğu eski HDP yöneticisi ve milletvekili olan 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonla yakalanan şüphelilerden hakim karşısına çıkarılan 17 kişi tutuklandı.