Kim Milyoner Olmak İster sorusu 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 31 Aralık Salı günü çıkan soru…

1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?

A: Kaktüs

B: Palmiye

C: Muz ağacı

D: Bambu

Doğru cevap: A Kaktüs