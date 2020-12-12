1936 yılına kadar Haiti bayrağıyla aynı bayrağı kullanan ülke hangisidir? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



1936 YAZ OLİMPİYATLARI'NDA, BAYRAĞININ HAİTİ BAYRAĞIYLA TIPATIP AYNI OLDUĞUNU FARK EDİP KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEK ADINA ERTESİ YIL BAYRAĞINA SARI BİR TAÇ EKLEYEN ÜLKE HANGİSİDİR?

A: Lihtenştayn

B: Andorra

C: Lüksemburg

D: San Marino

Doğru cevap: A Lihtenştayn

1936 olimpiyatı sırasında Liechtenstein ve Haiti bayraklarının aynı olduğu görüldü, bu nedenle Liechtenstein kendi bayrağına taç görüntüsü eklendi. Aynı zamanda Liechtenstein, Avrupanın en minik ve en zengin ülkelerinden biri.