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  • 1933'ta Nazillerin, kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiriyorlar" diyen kimdir?
19 Aralık 2020 Cumartesi 23:20 | Son Güncelleme:

1933'ta Nazillerin, kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiriyorlar" diyen kimdir?

1933'ta Nazillerin, kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiriyorlar" diyen kimdir"

1933'ta Nazillerin, kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiriyorlar" diyen kimdir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..

1933'ta Nazillerin, kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiriyorlar" diyen kimdir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1933'ta Nazillerin, kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiriyorlar" diyen kimdir?

A: Maria

B: Sigmund Freud

C: Albert Einstein

D: İvan Pavlov

Doğru cevap: B

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