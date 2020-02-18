18 Şubat Dünya Asperger günü: Asperger sendromu nedir, tedavileri nelerdir?
Asperger sendromu nedir, belirtileri nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 18 Şubat Dünya Asperger günü. Asperger sendromunun, otistik bozukluğu olan toplam çocuk sayısına bağlı olarak her 1000 çocuktan iki buçukunu etkilediği tahmin ediliyor. Asperger sendromu ve tedavisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...
Bugün 18 Şubat Dünya Asperger günü... Asperger nedir, Asperger sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu grubundaki nöro-gelişimsel sorunlardan en hafif olanıdır. Beyindeki anomalilerden kaynaklanır ama bu değişikliklere neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
ASPERGER SENDROMU NEDİR?
Asperger sendromu (AS) otizm spektrum bozuklukları (ASD) olarak bilinen bir grup nörogelişimsel bozukluktan (çocuklukta başlayan beyin gelişimi sorunları) biridir ve spektrumun ılımlı ucunda kabul edilir. Adını bu bozukluğu 1944’de otizmden bağımsız olarak tanımlayan Avusturyalı çocuk doktoru Dr. Hans Asperger’den almaktadır. Erkek çocuklarda kızlardan 5 kat daha sık görülen bu durum özellikle sosyal etkileşimi olumsuz yönde etkilemektedir.
ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sosyal farkındalık eksikliği
Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği
Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk
Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak)
Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak
Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması
Vücut dilini anlayamama
Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi
Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet
Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık
El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar
Sakarlık veya koordine olmaya motor hareketler
Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi
İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek
Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşma gibi)
Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama
ASPERGER SENDROMU TEDAVİSİ VAR MI?
Asperger sendromu tedavisi, çocuğunuzun diğerleriyle etkileşim yeteneğini geliştirmesi ve böylece toplumda etkin olarak yer alması ve kendine yetmesini sağlamayı amaçlar. Asperger sendromu yaşam boyu sürse de uygun ve etkili tedaviler ile belirtileri büyük oranda azaltılır. Her bir Asperger sendromlu çocuğun belirti sayısı ve yoğunluğu farklıdır, bu yüzden tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçları ve ailesinin kaynaklarına göre düzenlenmelidir. Asperger sendromu için uygulanan tedavi, sosyal vasıfları ve iletişimi geliştirmek ile davranış yönetimlerinden oluşmaktadır. Çocuğun gelişimine paralel olarak sürekli ayarlanan eğitim programı okulda sürdüğü kadar evde de devam ettirilmelidir.
OTİZMDEN FARKLARI
Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkmasına karşın, genellikle Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarını diğer bebeklerle aynı sağlıkta geçirir. Otizmde konuşma geriliği varken genellikle Asperger sendromunda konuşmaya başlama ve konuşma normaldir. Bilişsel ve dil gelişimi olarak otizmden ayrılır. Otizmli çocuğa göre Asperger sendromlular nispeten daha konuşkan hatta ilgi duyduğu alanlarda aşırı konuşkandır. Toplumla uyumlu olmadıklarını bilirler, otizmli çocuk bunun farkında değildir.