16 aile çocuğuna kavuşmuştu! İki anne daha evladı için nöbette

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı. Aile sayısı 382’nci günde 148 oldu. Şimdiye kadar toplam 155 ailenin katıldığı eylemde 16 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

OĞLUM ARKADAŞ KURBANI



8 yıl önce 26 yaşındayken Bingöl’de kaçırılan oğlu İbrahim Bayır için evlat nöbetine Hatay’dan katılan Hatice Temur, “Askerliğini yaptı, gelip evlendirdim. 5 ay sonra arkadaş kurbanı oldu, gece bir duydum ki gitmiş. Oğlumu göreyim ölebilirim o zaman” dedi. Kars’tan gelen Rahime Taşçı ise tek evladı olan lise 2. sınıf öğrencisi Faruk Taşçı’yı 2013’ten beri göremediğini belirterek evladına geri dönmesi çağrısında bulundu. Taşçı, “Oğlumun gelmesini istiyorum, neredeyse bir telefon açsın. Oğlum senin için canımı feda ederim” dedi.