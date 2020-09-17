  • $7,5465
  • 8,9564
  • 471.722
  • 1110.66
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • 16 aile çocuğuna kavuşmuştu! İki anne daha evladı için nöbette
17 Eylül 2020 Perşembe 23:56 | Son Güncelleme:

16 aile çocuğuna kavuşmuştu! İki anne daha evladı için nöbette

16 aile çocuğuna kavuşmuştu! İki anne daha evladı için nöbette

PKK'nın kaçırdığı çocukları için 382 gündür HDP il binası önünde nöbet tutan ailelerin yanına iki anne daha katıldı. 148 anne evladına kavuşmayı bekliyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı. Aile sayısı 382’nci günde 148 oldu. Şimdiye kadar toplam 155 ailenin katıldığı eylemde 16 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

OĞLUM ARKADAŞ KURBANI

8 yıl önce 26 yaşındayken Bingöl’de kaçırılan oğlu İbrahim Bayır için evlat nöbetine Hatay’dan katılan Hatice Temur, “Askerliğini yaptı, gelip evlendirdim. 5 ay sonra arkadaş kurbanı oldu, gece bir duydum ki gitmiş. Oğlumu göreyim ölebilirim o zaman” dedi. Kars’tan gelen Rahime Taşçı ise tek evladı olan lise 2. sınıf öğrencisi Faruk Taşçı’yı 2013’ten beri göremediğini belirterek evladına geri dönmesi çağrısında bulundu. Taşçı, “Oğlumun gelmesini istiyorum, neredeyse bir telefon açsın. Oğlum senin için canımı feda ederim” dedi. 

<p>Elazığ'da koronavirüs testi pozitif çıkan 49 yaşındaki bakkal Abdullah Küçük, evinde 14 gün sürey

Karantinada olması gerekirken dükkanda yakalanan bakkaldan şaşırtan tepki: Adam mı öldürdüm?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

'Orkide çiçek açmıyor' diyorsanız işte çözüm önerileri

BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.