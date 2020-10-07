15 yaşındaki kızı taciz eden şüpheli polisi görünce sağır ve dilsiz numarası yaptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki Z.R.'nin arkasından yaklaşan 39 yaşındaki Ebubekir Ö., genç kıza elle tacizde bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, kaçmak isteyen şüpheliyi durumu fark eden bir vatandaş yakaladı. Ebubekir Ö. devriye görevinde bulunan polis ekiplerine teslim edildi.

SAĞIR VE DİLSİZ NUMARASI YAPTI

Polisleri gören şüpheli, sağır ve dilsiz gibi davranmaya başladı. Bir süre sonra konuşan Ebubekir Ö., yaptığından pişmanlık duyduğunu ve her şeyin bir anda olduğunu söyledi.

Mağdur kızın ailesinin adliyeye giderek şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

AYNI SUÇTAN SABIKASI VAR

Ebubekir Ö.’nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.