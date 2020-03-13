13 Mart 2020 okullar tatil mi? Bugün (cuma) okullar tatil oldu mu?

Bugün okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. 13 Mart Cuma okullar var mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı. Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, " İlk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır.” dedi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak.

Üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek.

Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacak.

Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

Sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilecek.

Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak.