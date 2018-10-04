13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 11'i muvazzaf 12 asker gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Van, İzmir, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Bursa, Adıyaman ve Tunceli'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen ve aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 11 asker ile meslekten istifa etmiş bir asker gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

(AA)