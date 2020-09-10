12 Eylül'ün karanlığı Yassıada'da anlatılacak

Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada’da 12 Eylül darbesinin yıldönümünde özgürlük ve demokrasi konuşulacak. Yeniden düzenlenen ve Demokrasi ve Özgürlükler Adası adı verilen yerde ilk program Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek. ‘Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’na Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Başkan Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski Başbakan Tansu Çiller ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da etkinliğe katılacak.

DARBELER VE DEMOKRASİ



Başkan Erdoğan’ın açılış konuşması sonrasında, sempozyumda “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler”, ve “Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri” konuları ele alınacak.

ABE’YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU



Erdoğan, sağlı sorunları nedeniyle görevinden ayrılacağını açıklayan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti.