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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:25

Van Gölü'ndeki çekilmeyle antik yol ortaya çıktı

Van'da geçen yıl etkili olan kuraklık ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su seviyesinde azalma yaşanan Van Gölü'nde, Çarpanak Adası'na ulaşımın sağlanması için yapılan 1 kilometrelik antik yolun büyük bölümü ortaya çıktı.

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