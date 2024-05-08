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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:39

Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı

Tuzla, TEM Otoyolu Orhanlı mevkisinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.

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