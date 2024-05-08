Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Orhanlı mevkisinde seyir halindeki TIR'da çıktı.
Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 34 GZB 382 plakalı TIR'ın kupa kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken itfaiye ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.
Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen TIR'ın çekici kısmı vinç yardımıyla dorseden uzaklaştırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde TIR'ın kaldırılması ile birlikte trafik normale döndü.