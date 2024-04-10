Türkiye'nin dört bir yerinden bayram namazı coşkusu! İşte o görüntüle

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Kaptan Paşa Camisi'nde Ramazan Bayramı namazını kıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Kaptan Paşa Camisi'nde Ramazan Bayramı namazını kıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Kaptan Paşa Camisi'nde Ramazan Bayramı namazını kıldı.
Batman'da camilerde bir araya gelen vatandaşlar Ramazan bayramı namazını kıldı.
Batman'da camilerde bir araya gelen vatandaşlar Ramazan bayramı namazını kıldı.
Batman'da camilerde bir araya gelen vatandaşlar Ramazan bayramı namazını kıldı.
Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi
Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi
Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi
Kars Sultan Alparslan Camisi
Kars Sultan Alparslan Camisi
Kars Sultan Alparslan Camisi
Kırşehir Tarihi Cacabey Medresesi
Kırşehir Tarihi Cacabey Medresesi
Kırşehir Tarihi Cacabey Medresesi
Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisi
Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisi
Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisi