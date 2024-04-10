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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 09:30

Türkiye'nin dört bir yerinden bayram namazı coşkusu! İşte o görüntüle

İnsanlar Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti! İşte o görüntüler

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