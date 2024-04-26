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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:04

Türkiye'de türünün tek örneği! Tavuk mu horoz mu?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikası sahibinin hobi olarak beslediği yarı tavuk-yarı horoz görenleri şoke ediyor. Sağ tarafı tavuk, sol tarafı horoz özelliklerini taşıyan kanatlı hayvanın Türkiye'de örneği yok. İngiliz bilim adamları, ender rastlanan, erkek ve dişi özelliklerini birlikte taşıyan (jinandromorf/karmaeşeyli) Sam adı verilen yarı tavuk, yarı horoz örneği İnegöl'de yaşandı.

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