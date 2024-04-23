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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 08:58

Taksi şoförü silahla vurulmuş halde ölü bulundu! Kastamonu'da dehşet

Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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