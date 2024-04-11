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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 11:11

Sofrada göz yaşartan soğan tarlada üreticinin yüzünü güldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde 70 dönüm araziye ilk kez soğan ekimi gerçekleştiren üretici Ahmet Demiryürek, mısırda elde edemediği verimi soğanda elde etti.

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