Sofrada göz yaşartan soğan tarlada üreticinin yüzünü güldürdü

Kozan'da havaların sıcak gitmesinden dolayı tarlalarda hasat mesaisi erken başladı. Bölgede mısır üretimi yerine ilk kez soğan ekmeyi deneyen üretici Ahmet Demiryürek soğanın tarlada yüz güldürüldüğünü kaydederek, ürünün bereketli olduğunu ve para ettiğini söyledi.

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Soğan hasadına katılan çiftçi Hayrettin Çelik ise, "Ahmet amca soğan ekimi yaptığını söyledi biz de gübre ilaç desteği verdik, bu kadar beklemiyorduk. Verim çok yüksek. Güzel bir soğan oldu. Burası Adana'ya göre daha az hastalık alıyor. Bu sene Adana geneli soğanda hastalık görüldü burada bu olmadı. Çok güzel bir ürün yetişti üreticimizin emeğine sağlık" diye konuştu.