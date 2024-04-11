Sarı kanola tarlalarına yoğun ilgi! Eşsiz manzarada fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin birçok turizm çeşidini içinde barındırdığını belirtti.

Tekirdağ'ın renkli tarlalarının turizm için alternatif olduğunu aktaran Hacıoğlu, kanola tarlalarının vatandaşları kendine hayran bıraktığını söyledi.

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Kanola tarlasında güzel bir fotoğraf karesi ile anı ölümsüzleştirdiklerini dile getiren Yörükoğlu, bu sarı görüntünün benzersiz bir güzelliğe sahip olduğunu kaydetti.