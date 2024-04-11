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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 09:46

Sarı kanola tarlalarına yoğun ilgi! Eşsiz manzarada fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor

Ramazan Bayramı tatili sürüyor. Tekirdağ'da bulunan sarı kanola tarlaları, fotoğraf çektirmek isteyenleri ağırlıyor. İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için kentteki tarlaları ziyaret ediyor.

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