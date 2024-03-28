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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 17:21

Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor

Kocaeli'de petrol boru hattına müdahale sonucu yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle kirliliğin oluştuğu Sapanca Gölü'nde temizlik çalışmaları sürüyor.

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