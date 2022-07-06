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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 17:17

Ormanda gezinti yaparken şans eseri buldu! Tam 15 kilogram ağırlığında

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 66 yaşındaki Turan Adıgüzel, doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

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