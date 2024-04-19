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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 15:50

Okul gezisindeki öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı! 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı

İstanbul'da okul gezisi için Üsküdar'a gelen öğrencileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

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