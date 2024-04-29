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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 09:09

Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüs çarpıştı! 4'ü ağır 14 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

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