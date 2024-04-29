Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüs çarpıştı! 4'ü ağır 14 kişi yaralandı

Öte yandan sürücülerden Aydoğan'ın Bodrum'da yaşadığı, emekli olduktan sonra palyaçoluk yaptığı, yangının minibüste bulunan balon şişme gazının patlaması sonucu başlayarak sıçradığı öğrenildi.

Kaza ve yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.

4 / 4



İlçedeki hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.