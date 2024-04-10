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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 17:07

Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da tatilciler sahillere akın etti.

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