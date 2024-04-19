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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 09:20

Matkap ve balyozla saldırıp 4 kişilik aileyi rehin aldı! Fatih'te hareketli dakikalar

İstanbul Fatih'te üst komşusunun kapısını matkap ve balyozla ile kırmaya çalışan saldırgan dış kapıyı ateşe verdi. Özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen saldırgan evin içinde mahsur kalan 4 kişilik aileyi rehin aldı. Aile, itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarılırdı.

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