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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 11:49

Marmara Denizi'nden sevindiren haber! Biyoçeşitlilikte artış var

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2020'de Marmara Denizi'nde başlatılan koruma çalışmaları olumlu sonuç verdi. Marmara Denizi'nin, nesli tehlike altında olan deniz canlısı pina, kırlangıç balığı, deniz çayırları ve kontrolsüz avlanma tehdidi altında olan kalkan gibi pek çok canlıya yuva olmaya başladığı tespit edildi.

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