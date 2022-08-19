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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:27

Köpek saldırısından kurtardı! Şimdi de yalnız kalmasın diye yanında işe götürüyor

Kastamonu'da yaşayan Leyla Yakar, köpek saldırısından kurtardığı bir yavru kargayı yanından ayırmıyor. Yakar, iyileşmesini sağladığı hayvanı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor.

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