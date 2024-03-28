Kontrolden çıkan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyenlere çarptı

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Hüseyin Şirinyer, yönetimindeki 59 AFB 663 plakalı kumaş yüklü kamyonet ile yokuş aşağıya ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti.

Yokuştan hızla aşağı giden kamyonet, karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonu ve otomobile çarparak durabildi.