  • $32,3937
  • 35,0867
  • 2325.07
  • 9079.97

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 15:17

Kontrolden çıkan kamyonet kırmızı ışıkta bekleyenlere çarptı

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yokuş aşağı hızla inerek kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.