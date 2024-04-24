Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü! Borç kavgası ölümle bitti

Manisa'da bir kişi, yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İddiaya göre, akaryakıt istasyonu yapılacağı öğrenilen arsada bekçilik yapan Sezer Akbulut'tan haber alamayan arkadaşları, kaldığı konteynere baktı.

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ÖZEL EKİP KURULDU





Akbulut'un cinayete kurban gittiği saptanırken, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinden oluşan özel polis ekibi kuruldu.





Özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda; cinayet şüphelisinin Serkan K. olduğu belirlendi.





Polis, düzenlediği operasyonla Serkan K'yı Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki ikametinin bulunduğu sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.