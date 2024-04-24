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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 09:43

Konteynerdeki cinayeti özel ekip çözdü! Borç kavgası ölümle bitti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonu şantiyesinde bekçilik yapan Sezer Akbulut, pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Akbulut'un ölümüyle ilgili olarak emniyette özel ekip kuruldu. Özel ekip, Akbulut'u Serkan K'nin öldürdüğünü belirledi. Cinayetin alacak-verecek meselesi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

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